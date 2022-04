Les nouveaux propriétaires du Standard promettent "beaucoup d’activité" sur le mercato et veulent "jouer l’Europe chaque saison"

Occupés à "travailler sur l’engagement d’un nouveau directeur général et d’un nouveau directeur", les nouveaux propriétaires du Standard souhaitent "préserver l’histoire et la tradition" du club.

La tradition, c’est aussi retrouver l’Europe le plus tôt possible. "Difficile de faire des promesses sur des performances sportives mais ce qu’on veut, c’est construire une équipe capable de jouer l’Europe chaque saison, et de jouer la Ligue des champions à nouveau. On veut construire un business qui puisse supporter cette idée."

Cela passera évidemment par des ajustements au niveau du mercato. "Dans les mois à venir vous allez voir beaucoup d’activité", promet-on. Les supporters liégeois attendent cela avec impatience.