Les nouveaux Pierre Lemaitre et Nicolas Mathieu : deux styles différents qui méritent toute l’attention des lecteurs

Difficile de ne pas pousser la chansonnette en lisant Connemara de Nicolas Mathieu. En effet, cette chanson de Michel Sardou représente bien l’optique du roman selon Michel Dufranne : "C’est une chanson populaire dans les classes populaires et aussi chez l’élite, au second degré, mais toutes les fêtes d’école de sciences-po et de commerce se terminent avec Les lacs du Connemara. A la base c’est une blague mais au final tout le monde la connaît et la chante".

Dans Connemara, on suit Hélène, qui semble avoir une vie parfaite : brillante élève, elle quitte le Grand Est pour Paris, elle a décroché un emploi de rêve avec un salaire important et jouit d’une vie familiale épanouie.

Mais à 40 ans, elle remet en question l’intégralité de son parcours. En parallèle, on suit la trajectoire d’un ancien amour de jeunesse resté dans sa région, qui prend la vie à la légère… et Hélène est tentée par cette vie plus marginale mais plus palpitante. "Nicolas Mathieu fait ce qu’il s’est faire : raconter l’avant des gens d’aujourd’hui et comment cela impacte leur quotidien. Comment cette crise de la quarantaine fait que l’on se remet en question. Il fait du roman social, il est plutôt l’Émile Zola avec une fibre contemporaine avec une écriture impeccable" souligne encore le chroniqueur littéraire.