Les nouveaux musées les plus attendus dans le monde en 2023

Avec une architecture contemporaine et épurée, le Museum of Art & Photography sera l'une des pièces maîtresses du quartier des musées de Bangalore. Ce nouveau centre culturel de 4.000 m2, dessiné par le cabinet indien Mathew & Ghosh, abrite pas moins de 60.000 œuvres d’art et d’artefacts. Ses différentes sections mettent l’accent sur l'art populaire à travers les siècles— des savoir-faire liés aux textiles, au développement de la photographie dans le sous-continent indien, en passant par l'art contemporain et Bollywood.

Si l’inauguration de cette institution privée a été repoussée en raison de la pandémie, elle a déjà fait parler d’elle en lançant une encyclopédie en ligne dédiée à l'histoire de l'art indien. Elle a également entrepris un vaste programme de digitalisation afin d’encourager la diffusion des arts sud-asiatiques dans le sous-continent indien. Le Museum of Art & Photography de Bangalore ouvrira ses portes le 18 février prochain.