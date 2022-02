Les nouveaux milliardaires indiens : qui sont ces maharajas bling bling ?

Mais les nouveaux riches indiens ne bénéficient pas toujours d’un héritage familial. Le doc du bourlingueur nous fera rencontrer Kalpana Saroj qui est à elle seule un symbole fort de réussite dans un pays conservateur . Issue de la caste des intouchables, le rang le plus bas de la société indienne, cette communauté est méprisée et vit dans la misère. Kalpana s’est battue depuis son mariage forcé à l’âge de 12 ans pour en arriver aujourd’hui à être à la tête d’un empire de l’immobilier à Bombay. La business woman n’a pas oublié d’où elle vient et retourne souvent dans son village aider sa communauté tout en refusant un mode de vie faste comme bon nombre de nouveaux riches. Et chez elle, dans la banlieue de Bombay, sa porte est toujours ouverte pour aider les plus pauvres.