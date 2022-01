Les nouveaux enjeux du maraîchage, l’agriculture sur petite surface

Emilie Verkaeren, entame sa 9e saison comme maraîchère A la mode de chez nous. Elle est aussi co-administratrice du Groupement des maraîchers diversifiés bio sur petite surface (GMDB).

Son objectif en changeant de métier ? Produire une alimentation saine et de qualité, faire redécouvrir aux gens la saveur et le goût, récréer une certaine autonomie à l’échelle d’un territoire pour répondre aux enjeux environnementaux, mais aussi créer du lien social.

Ce métier est très chronophage et pas très rémunérateur au début, à moins d’avoir un boulot mi-temps et de développer cette activité à titre complémentaire, souligne-t-elle. Mais c’est un métier porteur et plein d’avenir et il y a de plus en plus de centres de formation, comme le CRABE à Jodoigne ou l’IFAPME.

Le salaire moyen n’est pas très élevé, souvent en dessous de 1000€. Il faut bien se rendre compte que les investissements sont assez lourds en matériel, il faut du temps pour l’amortir, explique Emilie Verkaeren. Un maraîcher travaille parfois entre 60 heures semaine pour un revenu moyen entre 7 et 10€ bruts. On ne fait clairement pas ce métier pour gagner beaucoup d’argent, mais par conviction. L’idéal étant de pouvoir en vivre décemment, "il faut trouver le juste milieu et expliquer notre réalité au consommateur."