Les nouveaux biopics américains sur des personnalités françaises

Il semblerait que la sortie de ce biopic d’Elvis inspire les cinéastes américains. En direct d’Hollywood, James Deano présente les biopics en préparation sur des personnalités françaises.

Visiblement, les Américains sont un peu à court d’idées en termes de biopics originaux, et vont dès lors puiser dans le vivier francophone. Découvrez notamment "Kekette-man", le biopic de Patrick Bruel, inspiré de celui d’Elton John "Rocket-man", "Walk the Line" le biopic de Line Renaud, ou encore "Bohémian Bécassine", inspiré de la vie de Chantal Goya, et réalisé par les producteurs du Biopic du groupe Queen.

Mais aussi "Jurachtik Park", qui retracera l’enfance dans le nord de la France de Dany Boon, "La grande beuh" sur Yannick Noah et plus mystérieux encore, "Sans un bruit", inspiré de la carrière de Carla Bruni.