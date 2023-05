"Les nouveaux bâtisseurs" : une série captivante qui met en lumière les métiers de la construction

Dans l'ombre des chantiers, ces hommes et femmes méritent une reconnaissance. Leur contribution, souvent sous-estimée, est pourtant indispensable à la réalisation de projets ambitieux. La série met en avant le travail des artisans et des ouvriers du bâtiment, qui sont souvent des acteurs clés, mais peu visibles de notre société. Le secteur du bâtiment connaît une intense activité avec la construction de 8 000 bâtiments par an et la rénovation de 10 000 autres. Depuis plusieurs années, les défis climatiques sont une priorité. En Wallonie, on doit rénover plus de 100 logements par jour pour atteindre nos objectifs climatiques fixés en 2050. Ces artisans œuvrent donc pour améliorer notre quotidien en intérieur comme en extérieur.