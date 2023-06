Les nouveaux bâtisseurs : la numérisation entre dans la construction

Les drones ont connu une croissance spectaculaire dans le domaine de la construction. Dotés de caméras haute résolution, ces engins volants permettent aux professionnels d'effectuer des inspections de bâtiments, de surveiller l'avancement des travaux et de réaliser des relevés topographiques avec rapidité et précision. Les couvreurs, tels que Cédric Degreef, dans la série, utilisent régulièrement les drones pour des analyses et des diagnostics thermiques, tandis que les électriciens, comme Florian Evrard, apprécient la facilité d'accès aux toits qu'ils offrent. Grâce à ces outils, le travail devient plus rapide et les mesures plus fiables : " le drone a vraiment cet avantage de facilité. Il permet de voir directement le toit sans devoir sortir l’échelle, lorsqu’on fait une remise de prix par exemple. Cela nous aide à aller plus vite, j’ai les plans directement des toits et ça me permet d’être certain de mes mesures. "