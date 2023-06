Les Nouveaux Bâtisseurs : l'inclusion LGBTQIA+ dans le milieu de la construction

Le secteur de la construction est souvent considéré comme traditionnel, avec des stéréotypes de genre persistants et des préjugés. Cependant, ces idées préconçues sont de plus en plus remises en question, notamment en ce qui concerne l'inclusion des personnes LGBTQIA+. Dans notre série "Les Nouveaux Bâtisseurs", nous explorons cette réalité sur le terrain.

Malgré des progrès importants en matière de droits et de visibilité, les personnes homosexuelles continuent de faire face à des inégalités et des discriminations sur leur lieu de travail. À travers les témoignages de Sabine et Katty, deux femmes engagées dans le secteur de la construction, nous mettons en lumière l'importance de favoriser un environnement de travail ouvert et diversifié, sans craindre d'être discriminé en raison de son orientation sexuelle.