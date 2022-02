Les nouveautés rock du week-end : White Lies, Leslie Louise, Bear’s Den et Midnight Oil

Le sixième album de White Lies sort ce vendredi, il a été enregistré chez eux à Londres et le groupe s’apprête à entamer une longue tournée européenne. Si vous n’êtes pas déjà fan du groupe, vous l’avez peut-être déjà vu en concert, notamment en première partie de Coldplay ou de Muse. Ils sont de retour avec le single Blue Drift.

On reste dans de l’indé mais noir jaune rouge cette fois. Le groupe Leslie Louise (un quatuor masculin comme son nom ne l’indique pas) sort un album concept, après un premier EP sorti en 2017, dont les textes sont souvent des clins d'œil cinématographiques. On découvre cette semaine le single " Star Jam ".

Le duo folk-rock Bear’s Den sort un nouveau single " Shadows " extrait de l’album Blue Hours à paraître juste après son passage le 9 mai prochain à l’Ancienne Belgique à Bruxelles. Si vous aimez les harmonies vocales, quasi religieuses, ne manquez pas d’aller voir ce groupe en concert.

Et c’est ce vendredi 18 février que nous vous proposons de découvrir tout au long de la journée le nouvel album Resist de Midnight Oil, qui pourrait bien être le dernier de la formation australienne selon les dires de Peter Garrett. On découvre " Undercover " et vous pouvez remporter cet album en m’envoyant un sms au 6021 avec le code Midnight, suivi de vos coordonnées complètes et email (75 cents/sms)