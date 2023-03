Les nouveautés rock du week-end sur Classic 21 : U2, Feist, Bleach Lab et Epona

Quelques belles découvertes à écouter ce week-end :

On commence avec Feist qui sera bientôt de retour avec l’album Multitudes et déjà un single, "Borrow Trouble". Cette chanson est le quatrième extrait du sixième album studio à venir du groupe canadien.

Le tout nouveau single des Londoniens de Bleach Lab, "Indigo", s’inspire quant à lui d’une relation néfaste avec quelqu’un qui essaie sans cesse de vous convaincre qu’il est désolé.

Epona est le projet solo d’Epona Guillaume, une Bruxelloise francophone et néerlandophone de 21 ans. Elle a déjà fait ses armes dans le théâtre où elle a été active dès son plus jeune âge. On la découvre aujourd’hui avec le titre "Voice".

Et c’est ce vendredi que sort le nouvel album de U2, Songs of Surrender et nous vous le faisons d’ailleurs découvrir tout au long de la journée sur Classic 21, avec un concours exclusif pour passer une nuit à Dublin dans le Palace de Bono et The Edge.