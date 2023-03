Les nouveautés rock du week-end sur Classic 21 : Peter Gabriel, Depeche Mode, Daisy Jones & The Six, Bai Kamara Jr et Robert Jon & The Wreck

Voici les sorties rock à découvrir sur Classic 21 !

Une nouvelle pleine lune arrive et avec elle, un nouveau single de Peter Gabriel, qui a choisi de faire coïncider les sorties des titres de son prochain album i/o, avec ces différentes phases. Cette semaine, on a pu profiter d’un nouveau titre, "Playing for Time", en version "Dark-side mix" par Tchad Blake.

Le faux groupe Daisy Jones & the Six vient de se hisser en tête des classements sur iTunes, devenant ainsi le premier groupe fictif à atteindre la première place. Daisy Jones & the Six est au centre d’une série du même nom. Elle a fait une entrée fracassante sur Amazon jeudi dernier, en même temps que l’album de la série qui est sorti le même jour, intitulé Aurora.

Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers viennent de leur côté de sortir "Shake It, Shake It, Shake It", issu de l’album Traveling Medicine Man.

Et puis aujourd’hui, Robert Jon & The Wreck, ce groupe originaire d’Orange County en Californie que nous recevions tout récemment dans notre grand studio de Classic 21, a sorti le titre "One of a Kind". Il est issu d’un EP de 4 titres du même nom produit par Dave Cobb et enregistré aux RCA Studios de Nashville.

Bonne surprise pour les fans ce jeudi : Depeche Mode a publié le deuxième extrait de son futur album Memento Mori.

Une bande-son résolument sombre, des chœurs en arrière-plan qui interpellent, un texte angoissant écrit par Martin Gore… Ce nouveau single de Depeche Mode, intitulé "My Cosmos Is Mine" se démarque du premier extrait "Ghosts Again" précédemment dévoilé par le groupe mais confirme la noirceur du prochain album.