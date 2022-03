Les nouveautés rock du week-end à découvrir dès à présent !

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les nouveautés rock à découvrir sur Classic 21.

Cette semaine, on découvre quelques extraits du prochain album de Kurt Vile, Watch My Moves, avec "Like Exploding Stones" et "Hey Like A Child" sorti aujourd’hui ainsi que le single "Human Crime" des Pixies.

Dominique Ragheb partageait aussi ses impressions du dernier Circle of Mud, "Free Me From The Devil" et du titre "'Till I Bury You 2.0" des Belges de bUNNY bLACK bONES.

A noter également : le tout dernier Placebo, "Happy Birthday in the Sky", dernier titre à paraître avant la sortie de Never Let Me Go le 25 mars prochain, et le deuxième single du prochain album des Red Hot Chili Peppers, "Poster Child" :