Les nouveautés rock du week-end

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les nouveautés rock à découvrir sur Classic 21.

Cette semaine, on a pu retrouver le groupe Nothing But Thieves avec "Life’s coming in slow", la superbe reprise de "Good Times Bad Times" de Led Zeppelin par Beth Hart, qui avait aussi dévoilé son interprétation de "Black Dog" qui figure sur son album A Tribute To Led Zeppelin qui sort aujourd’hui, et puis côté belge, on découvre la jeune Alice Martin sur "Cocaine Blues".

On en a profité toute la journée sur Classic 21, le nouvel album The Tipping Point de Tears For Fears, de retour après 17 ans, est sorti ce vendredi 25 février. Retrouvez l’interview de Curt Smith en vidéo ici.