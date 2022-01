Les nouveautés rock du week-end

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les nouveautés rock à découvrir sur Classic 21.

Au programme de cette semaine, le dernier Ghost, "Call Me Little Sunshine", qui annonce l’arrivée imminente d’IMPERA, le cinquième album studio du groupe, qui sortira le 11 mars, mais aussi "Spiders" de Bear’s Den qui figurera sur Blue Hours, prévu pour le 13 mai, "Trampoline" du groupe belge Alaska Gold Rush et le duo de Richard Ashcroft avec Liam Gallagher "C’Mon People (We Re Make It Now)" de l’album Acoustic Hymns Vol 1.

Ce titre figurait à l’origine sur le premier album solo de Richard Ashcroft, Alone With Everybody, qui s’était directement installé en première position des charts en 2000.