Une gourde écologique et bonne pour la santé

On s’hydrate de l’extérieur avec la crème ou l’aloe vera mais on n’oublie pas bien sûr de s’hydrater de l’intérieur. Plus il fait chaud, plus vous transpirez et plus vous avez besoin de boire. On évite alors les bouteilles en plastique et on se rabat sur une gourde, bien plus écologique (et on fait attention à bien la laver sinon ça devient un nid à bactéries).

Le marché de la gourde a explosé depuis quelques années et vous avez plus que l’embarras du choix. On vous conseille néanmoins de vous diriger vers les gourdes qui ne sont pas en plastique, même recyclé, ils peuvent toujours larguer des microplastiques dans votre eau au bout d’un certain temps d’utilisation et si l’on ne prend pas extrêmement soin de la gourde.

Et si vous pouvez en trouver qui soient faites en Europe, voir en Belgique, c’est toujours un bonus ! On vous propose la gourde Woody (qui vient avec un charbon actif qui purifie l’eau) qui est made in Europe et en verre recyclé ou encore les gourdes en acier inoxydable de Black + Blum, une start-up belge qui les fabrique en Chine.