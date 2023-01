Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : U2, Indochine, Typh Barrow, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21. Et cette fois-ci, on arrive en pleine ambiance des fêtes de fin d’année.

Indochine a sorti son Central Tour en Blu-Ray/DVD, une tournée qui célébrait les 40 ans de carrière du groupe. En tout, ce sont 6 concerts qui ont été donnés en 2022 en France, dont 5 à guichets fermés. Classic 21 vous invite d’ailleurs à (re) vivre sur grand écran ce concert d’Indochine, filmé avec la technologie IMAX, dans un lieu privé et particulier. Et l’un d’entre vous remportera en exclusivité le livre collector signé par Nicola Sirkis !

Vulfpeck, groupe de funk américain du Michigan, nous propose sa reprise de Bob Dylan de “Gotta Serve Somebody”, rebaptisé "Serve Somebody", un single issu du dernier album Schvitz qui vient de sortir.

Côté belge, Typh Barrow, qui était venue hier dans nos studios de Classic 21, nous dévoile ce vendredi matin (13 janvier) son dernier single, "Don’t Let Me Go", un avant-goût de son prochain album prévu pour le courant de cette année, et pour lequel la chanteuse avoue vouloir "prendre son temps". De nature "prudente", l’artiste n’a pas révélé plus d’informations autour de ses prochains projets, mis à part son impatience de retrouver ses fans sur scène le 28 avril 2023, après une première partie de tournée archi sold-out en 2022 et après les festivals d’été en tête d’affiche.

Et puis c’est aussi le grand retour de U2 cette semaine, qui nous propose un album de 40 titres, Songs Of Surrender organisé en 4 parties. Chaque membre a sélectionné ses 10 titres préférés que le groupe a réenregistrés pour l’occasion. Sa sortie est prévue, comme annoncé hier, le 17 mars et en amont, nous pouvons déjà profiter dès maintenant d’un premier single, "Pride (In the Name of Love)" revisité :