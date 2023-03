Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : The Smashing Pumpkins, Ayron Jones, Black Box Revelation et Noel Gallagher

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

On commence avec The Smashing Pumpkins qui dévoile un single du troisième volet du projet ATUM, intitulé "Spellbinding". En septembre de l’année dernière, le groupe avait expliqué qu'il sortirait un nouvel opéra rock en trois parties, ATUM, qui est en fait la suite des doubles albums Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) et Machina/The Machines Of God (2000).

Ayron Jones propose "Blood In The Water'', le 3e extrait de Chronicles Of The Kid qui sortira le 23 juin chez John Varvatos Records/Big Machine Records (distribution Universal Music).

Côté belge, c'est le retour de Black Box Revelation avec son sixième album Poetic Rivals. Après les singles "Wrecking Bed Posts" et "Mr. Big Mouth", on les retrouve avec "Margarita".

Bonne nouvelle pour les fans de Noel Gallagher, Council Skies arrivera le 2 juin via Sour Mash Records. Après " Easy Now ", on le retrouve sur "Dead to the World" :