Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : The Pretenders, Coach Party, Prince et Antoine S

Dominique Ragheb nous propose quelques belles découvertes à écouter ce week-end :

On commence avec un groupe originaire de l'Ile de Wight, qui monte, repéré en 2022 par Nicola Sirkis, qui les a invités à jouer en première partie de son concert au Stade de France. Il s'agit de Coach Party, un band qui véhicule une énergie punk dans un écrin de pop au travers de leur album KILLJOY et du single "Be That Girl".

On ne passera pas non plus à côté de la réédition de Diamonds and Pearls de Prince dont la sortie est prévue pour le 27 octobre. En plus d’une nouvelle remasterisation de l’album de 1991, la version 12xLP/7xCD super deluxe comprend 47 titres inédits et un Blu-ray contenant plus de deux heures de vidéos de concerts provenant du légendaire "coffre-fort" de Prince, ainsi qu’un livre de 120 pages avec des photos inédites et des textes d’experts de Prince.

Côté belge, on retrouve AnToine S, qui était déjà venu dans le cadre de la semaine de la musique belge dans nos studios et qui nous arrive avec un premier album après 2 EP. Découvrez, au travers du single "Inside", l'ambiance hypnotique et crépusculaire à la Thom Yorke ou à la Jeff Buckley que l'artiste nous propose aujourd'hui.

Et enfin, c'est aujourd'hui que sort le nouvel album des Pretenders, Relentless, qui fait suite à Hate for Sale sorti en 2020. Au début de l’été, les fans avaient déjà pu découvrir " Let The Sun Come In " et c'est ensuite le titre "A Love" qui a été partagé :