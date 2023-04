Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : TEXAS, Gov’t Mule, The Last Dinner Party, Ghalia Volt

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Le groupe londonien The Last Dinner Party a sorti son premier single "Nothing Matters" la semaine dernière et a été largement acclamé. Ce groupe existe depuis un certain temps déjà, mais uniquement en live. Sans un seul single à son nom, le quintet a fait la première partie des Rolling Stones et de Nick Cave dans des festivals, ce qui lui a valu une réputation remarquable sans qu’aucune note de musique ne puisse être trouvée en dehors du cadre de la scène jusqu’à aujourd’hui.

Gov’t Mule a annoncé la sortie de Peace… Like A River, le 13e album studio du groupe qui fait suite à Heavy Load Blues de 2021. Peace… Like A River sortira sur Fantasy Records le 16 juin et est précédé d’un single, "Dreaming Out Loud", qui met en scène Ivan Neville – le fils d’Aaron Neville des Neville Brothers – et la chanteuse de blues gospel Ruthie Foster.

Le dernier single en date de Ghalia Volt est "First Time I Died". Un titre qui figurera peut-être sur son prochain album annoncé pour cette année, ou que vous pourrez peut-être entendre lors de notre Classic 21 Festival au Country Hall de Liège le 27 avril prochain. Toutes les infos ici.

Et puis TEXAS a annoncé cette semaine une compilation spéciale en version 2LP et 2CD, The Very Best Of 1989 - 2023, qui sortira le 16 juin. Elle contient 24 titres d’une carrière étincelante, dont deux inédits : "Keep On Talking" et le nouveau single "After All" :