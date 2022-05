Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Suede, Mavis Staples & Levon Helm, Liam Gallagher , etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Cette semaine, les fans belges de Suede ont pu découvrir en live pour la première fois le nouveau single du groupe, "She Still Leads Me On", au Cirque Royal. Il figurera sur l’album Autofiction prévu pour le 16 septembre prochain.

Mavis Staples & Levon Helm ont quant à eux sorti en duo "This Is My Country" de l'album Carry Me Home.

La jeune chanteuse belge Charles sort aujourd'hui son nouvel et premier album Until We Meet Again.

Et c'est avec Liam Gallagher qu'on clôture cette séquence nouveautés et son nouvel album C’mon You Know qu'on vous offre aujourd'hui sur Classic 21 !