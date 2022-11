Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Smashing Pumpkins, Kula Shaker, Florence + the Machine, etc.

On découvre ce vendredi les nouveautés rock du week-end !

Un album contenant pas moins de 33 nouveaux titres, c’est le projet pour le moins ambitieux portant le nom de ATUM (prononce Automn) annoncé par les Smashing Pumpkins, mais rassurez-vous, il est proposé en 3 volets. La première salve est sortie avec notamment " Steps in Time ", où l’on retrouve tous les ingrédients du groupe, avec un son un peu différent tout de même, mais toujours avec la signature vocale de Billy Corgan.

Place à la musique de chez nous avec un titre extrait du nouvel album Rock Ain’t Dead de Guy Swinnen, " gimme some freedom ". L’artiste est mieux connu pour avoir officié au sein des Scabs, considérés par beaucoup comme les Stones belges. L’album a été enregistré à Waimes dans le sud-est de notre pays et on retrouve notamment Marcus Weymaere à la batterie.

Le groupe anglais Kulah Shaker a aussi un petit ancrage belge puisque l’un de ses fondateurs, Alonza Bevan habite depuis quelques années en Wallonie. Avec " Gimme Some Truth ", le groupe psyché londonien s’attaque à une protest-song de John Lennon et ce n’est pas un hasard : une tournée en hommage au Beatle disparu le 8 décembre 1980 se profile et commencera le jour de l’anniversaire de sa mort au Shepperd Bush Empire. C’est donc une reprise, mais pas tout à fait : la chanson originale évoquait la frustration de Lennon face aux politiciens, à l’hypocrisie et au chauvinisme, ici Kula Shaker a adapté les paroles pour coller à l’air du temps et modernise également la bande-son avec sa patte habituelle.

Autre groupe anglais actuellement en tournée (et quelle tournée : toutes les dates sont complètes) : Florence + The Machine. Florence Welsh dévoile un nouveau single de son nouvel album Dance Fever - qui explore les doubles standards auxquels les femmes sont généralement soumises par la société : ange ou démon… Voici " Dream Girl Evil ".