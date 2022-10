Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Simple Minds, A-Ha, Black Mirrors, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

C'est aujourd'hui que sort Direction Of The Heart de Simple Minds, qu'on vous fera d'ailleurs découvrir tout au long du weekend sur Classic 21.

Le groupe The Answer a sorti ce 14 octobre le single "Blood Brother" qui figurera sur l'album Sundowners prévu pour le mois de mars 2023.

Les Belges de Black Mirrors, qui seront d'ailleurs de passage au Botanique ce 18 novembre avec Classic 21, prévoient un nouvel album, Tomorrow Will Be Without Us, le 4 novembre prochain et nous proposent aujourd'hui le single "Lost In Desert".

Et pour finir, A-Ha revient après 5 ans d'absence avec l'album True North qu'on découvre tout au long de la journée sur Classic 21 !