Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Sam Fender, Vaya Con Dios, Van Morrison, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Plusieurs belles découvertes cette semaine : le groupe de Liverpool Stone avec "Money (Hope Ain't Gone)", Van Morrison qui se plonge dans le style du skiffle folk avec son prochain album Moving on Skiffle prévu pour le 10 mars et dont on peut déjà découvrir sa reprise de "Streamline Train" et puis aussi le retour de Vaya Con Dios avec l'album "Whats A Woman ?". L’occasion pour notre animateur Patrick Bivort de vous présenter sa rencontre avec la chanteuse Dani Klein ce samedi 29 octobre dès 21h dans Classic 21 Lounge.

Sam Fender est de retour avec un album live : Live From Finsbury Park, prévu pour le 9 décembre, et on découvre aujourd'hui le titre "Wild Grey Ocean" :