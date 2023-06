Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Rival Sons, Ben Harper, les Foo Fighters, Hooverphonic et Noel Gallagher

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Moins d’un an après la sortie de Bloodline Maintenance, Ben Harper annonçait déjà la sortie d’un nouvel album, Wide Open Light, prévu pour ce 2 juin. Il a déjà sorti "Yard Sale", un titre composé et interprété avec son ami, Jack Johnson. Et c'est la chanson "Love After Love" dont on peut notamment profiter aujourd'hui. Ben Harper sera en tête d'affiche du festival LaSemo à Enghien le 8 juillet prochain.

Le groupe Rival Sons est lui aussi de retour avec le premier volet d'une série de 2 albums, Darkfighter, que vous pourrez d'ailleurs découvrir en détail ce samedi 3 juin sur Classic 21. Après les singles "Nobody wants to die", "Rapture", "Bird In The Hand", et " Guillotine ", c’est une cover de Bob Dylan qui nous est récemment arrivée, " Don’t Think Twice, It’s All Right ". Rival Sons a annoncé sa venue à l’Ancienne Belgique le dimanche 12 novembre 2023, une date déjà complète.

Hooverphonic propose un aperçu de l'album qui sortira l'année prochaine avec le titre "Por Favor", à écouter ici.

Les Foo Fighters nous reviennent aujourd'hui avec l’album But Here We Are. L’occasion de le découvrir et de le remporter tout au long de la journée sur Classic 21 ce vendredi. Un troisième titre nous était parvenu ces derniers jours : "Show Me How", qui bénéficie de la présence de Violet Grohl (la fille de Dave Grohl), est un morceau plutôt pop et serein qui contraste fortement avec ses prédécesseurs, "Rescued" et "Under You".