Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger, Def Leppard, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Aujourd’hui, on découvre un tout nouveau titre de Mick Jagger, "Strange Games", composé pour la série Slow Horses. Il s’agit du thème de la série Slow Horses qui sort aujourd’hui sur les plateformes de streaming avec Gary Oldman dans le rôle principal.

On découvrait aussi le groupe belge Sons avec le titre "Nothing", mais aussi Def Leppard, de retour avec "Kick", une chanson digne des stades dans lesquels le groupe jouera bientôt avec Motley Crue, Poison et Joan Jett aux Etats-Unis.

Et ce vendredi 1er avril, c’était aussi le jour de la sortie de Unlimited Love, le dernier Red Hot Chili Peppers qu’on a découvert sur Classic 21. Ce matin, on a d’ailleurs pu profiter d’un nouveau titre, "These are the Ways" :