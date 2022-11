Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Razorlight, The Beach Boys, Leo Courbot, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Les Beach Boys ont dévoilé cette semaine le titre "Carry Me Home", enregistré au début des années 70, pendant les sessions de Holland et qui figurera sur le coffret Sail On Sailor – 1972 qui sortira le 2 décembre et qui contiendra 80 inédits.

Parmi les autres nouveautés : The Lathums et "Say My Name" qu'on retrouvera sur l'album From Nothing To A Little Bit More et puis Leo Courbot, qui sera l'invité de Patrick Bivort dans Classic 21 Lounge le 12 novembre prochain et qui nous propose "Wormholes", sorti le mois dernier sur l'EP du même nom.

Et c'est pour le 9 décembre qu'est prévu l'album RazorWhat? de Razorlight, qu'on découvre déjà avec "You Are Entering The Human Heart" :