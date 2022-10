Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Queen, Blink-182, Sharko et les Red Hot Chili Peppers

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Pas mal de grandes nouveautés à découvrir en cette fin de semaine :

Un inédit de Queen avec la voix de Freddie Mercury : "Face it Alone". Ce morceau apparaîtra sur l’édition collection de l’album The Miracle attendue ce 18 novembre, avec des prises d’origine, mais aussi des démos, des versions alternatives et pas moins de six morceaux inédits !

Ce début de semaine a été marqué par l'annonce du retour de Blink-182 avec le line-up d'origine et Tom DeLonge, un nouvel album, et un tout nouveau single sorti aujourd'hui : "Edging".

Sharko revient aussi, lui qui nous a fait l'honneur de faire découvrir son nouvel album We Love You David ce mardi soir à quelques auditeurs privilégiés lors d'une émission en direct sur Classic 21.

Et puis c'est aujourd'hui que sort le nouvel album des Red Hot Chili Peppers, Return Of The Dream Canteen. On avait déjà pu découvrir deux singles : "Tippa My Tongue " sorti en août et "Eddie", en hommage à Eddie Van Halen, qu'ils ont d'ailleurs joué en live pour la première fois cette semaine.