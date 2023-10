Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Puggy, OMD, Peter Gabriel et Ed Sheeran

Classic 21 vous présente quatre nouveaux titres aujourd’hui parmi les productions reçues cette semaine !

On démarre avec le retour d’OMD -Orchestral Manœuvres in the Dark – la formation new wave que vous avez certainement appréciée dans les 80’s avec des singles comme " Enola Gay " ou " Electricity ". OMD sort un nouvel album le 27 octobre prochain qui sera intitulé Bauhaus Staircase et dont est extrait le nouveau single " Veruschka ", qualifié de véritable film noir par son chanteur et co-fondateur Andy McCluskey.

On vous l’avait annoncé : Puggy signe un retour plus qu’attendu avec un premier single intitulé " Never Give Up " qui sort aujourd’hui même. Le trio bruxellois avait disparu progressivement des radars depuis la sortie de l’album Colours en 2016 après presque 15 ans d’activités ininterrompues pour se consacrer notamment à la réalisation de bandes-son de films d’animations. Puggy remonte maintenant en selle et propose d’emblée un showcase ce dimanche à 16h au Mont des Arts durant lequel ce titre sera interprété.

Peter Gabriel sort à chaque pleine lune un nouveau single de son prochain album I/O, et pas moins de 10 nouveaux titres sont désormais dévoilés ! Cette fois l’ex-Genesis propose une chanson d’amour qui bénéficie de la contribution d’un chœur d’hommes suédois et attire notre attention sur la ligne de basse exécutée par Tony Levin, intitulée " This is Home ".

Ed sheeran propose quant à lui une démarche diamétralement opposée avec Autumn Variations : il n’a sorti aucun single de son nouvel album articulé autour de la thématique de l’automne. C’est le deuxième album que la mega-star anglaise sort cette année, à ceci près que ce dernier voit le jour sur son propre label. Ne vous attendez pas non plus à voir défiler sur vos réseaux sociaux un clip vidéo : Ed Sheeran précise qu’il veut sortir un album indépendant, à sa manière et surtout sans aucune pression. C’est effectivement en toute décontraction que sort Autumn Variations, puisque le chanteur/guitariste a célébré sa sortie dans des bars de New York en offrant des tournées à des inconnus… Voici " The Day I Was Born " :