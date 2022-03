Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Placebo, Skunk Anansie, Boogie Beast, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Cette semaine, on a eu droit à de belles surprises comme ce "Can’t take you anywhere" de Skunk Anansie, un titre qui évoque les amis "embarrassants", selon Skin, la chanteuse : "Nous avons tous cet ami que nous aimons mais qui nous embarrasse totalement, un compagnon qui n’a pas de bouton d’arrêt ni de filtre. Donc, s’il ne perd pas ses téléphone/clés/manteau, il dit des choses qui vont certainement vous faire perdre tous vos autres potes !"

On poursuit avec les Anglais de The Boo Radleys et "Keep on with Falling", plage titulaire de leur dernier album, et puis Boogie Beasts qui nous revient avec "Grinnin' In Your Face" issu du prochain album Blues From Jupiter prévu pour le 14 octobre prochain.

C’est aussi aujourd’hui qu’est sorti le nouveau Placebo, Never Let Me Go, qu’on découvre tout au long de la journée sur Classic 21.

Nous avons déjà eu l’occasion de découvrir "Beautiful James", "Surrounded By Spies", "Try Better Next Time" en janvier dernier et finalement "Happy Birthday in the Sky" sorti le vendredi 4 mars.