Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Peter Gabriel, Greta Van Fleet, Ben Harper et Milow

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Greta Van Fleet est enfin de retour avec un nouveau single, "Meeting the Master". En décembre dernier, le groupe avait révélé qu'il apportait les touches finales à son futur album et on peut aujourd'hui en savourer un petit avant-goût.

Le bassiste Sam Kiszka aexpliquait : "Conceptuellement, c’est comme si nous étions retournés dans le garage, avec ce son et cette énergie bruts. Mais nous allons bien plus loin car nous sommes meilleurs que jamais".

Moins d'un an après la sortie de Bloodline Maintenance, Ben Harper annonce déjà la sortie d'un nouvel album, Wide Open Light, prévu pour le 2 juin. Il sort aujourd'hui "Yard Sale", un titre composé et interprété avec son ami, Jack Johnson.

Milow s'inspire quant à lui de l'astronaute de la NASA Christina Hammock Koch, qui a établi en 2019 le record de la plus longue période continue (328 jours) passée dans l'espace par une femme, pour son titre "Christina's Eyes", une "chanson anti-guerre", en hommage aux "incroyables réalisations que les gens peuvent accomplir".

On termine avec Peter Gabriel, qui a sorti la plage titulaire de son album i/o. L’artiste auquel Peter a fait appel cette fois pour la pochette est celui qu’il surnomme " le Roi de la Lumière ", Olafur Eliasson.