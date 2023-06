Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Peter Gabriel, Dario mars & The Guillotines, Nathaniel Rateliff et The Revivalist

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Pour débuter ce scan des nouveautés qui nous sont parvenues cette semaine, escale à la Nouvelle Orléans pour un focus sur le groupe alternatif The Revivalist qui évolue déjà depuis 2007 et qui est loin d’être méconnu en dehors de nos frontières. On a attendu la sortie de leur nouvel album Pour It Out Into The Night pour vous proposer ce single " Kid " que ce collectif de 8 musiciens avait divulgué il y a quelques semaines déjà.

Les fans belges se réjouissaient de l’applaudir une nouvelle fois sur la scène de Werchter cette année, Nathaniel Rateliff a pourtant déclaré forfait. Récemment signé par la prestigieuse et légendaire maison de disques Stax, on découvre le single "Buy My Round" extrait de son nouvel EP avec ses Night Sweats, fraîchement sorti !

Vous connaissez peut-être déjà le groupe belge Dario mars & The Guillotines, emmené par Renaud Mayeur. Nous vous révélions dans le Journal du Rock que le guitariste chanteur réalise un joli coup en accueillant JJ Burnel (bassiste, leader et seul survivant de la formation originale des Stranglers) au chant sur son nouveau single assez sombre " je suis le feu ", extrait de son futur album très 70’s intitulé "Mauvais Sang, à paraître cet automne.

Outre John Fogerty hier, c’est Peter Gabriel qui fait l’actualité cette semaine en proposant au Sportpaleis d’Anvers un concert qui restera dans la mémoire du public présent ! Ce retour de l’ex-genesis, commenté et illustré dans cet article signé Dominique Ragheb, était accompagné par la sortie d’un nouveau single, sorti comme tous les autres suivant le calendrier lunaire. Toujours pas de date annoncée pour cet album I/O (à prononcer Ayo) mais voici " Road To Joy ", un peu plus funky que les singles précédents et dans lequel on retrouve notamment le Soweto Gospel Choir.