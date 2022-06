Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Ozzy Osbourne, Stephan Eicher, First Aid Kit, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Ozzy Osbourne dévoile aujourd'hui son titre "Patient Number 9" qu’il partage avec Jeff Beck, qui apparaîtra d’ailleurs sur un autre titre de ce futur album attendu pour le 9 septembre.

Stephan Eicher nous revient avec un nouvel EP, le second de quatre prévus sur l'année. Et c'est le titre "Le PLus Léger du Monde" qu'on peut entendre dans la séquence ci-dessus.

Côté nouveautés de chez nous : Colver avec "Around the Moon" et puis le duo First Aid Kit nous propose après 3 ans le titre "Angel" à écouter ci-dessous :