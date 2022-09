Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Ozark Henry, Brooke Annibale, White Lies et Machiavel

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Pour célébrer les 20 ans de son album Birthmarks, on retrouve Ozark Henry qui revisite son hit "Sweet Instigator" en duo avec Ellen Ten Damm.

Vous découvrirez également dans cette séquence le nouveau titre de Brooke Annibale, "Be Around" issu du prochain album Better By Now prévu pour le 30 septembre.

Le groupe White Lies partage un nouveau titre, "Trouble in America", qui figurera sur l’édition bonus de l’album As I Try Not To Fall Apart.

Cette journée de vendredi est bien sûr marquée par la sortie du dernier album de Machiavel, Phoenix, avec son nouveau chanteur Kevin Cools.