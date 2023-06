Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Norah Jones, The Glorious sons, Epona

Quelques belles découvertes, signées Dominique Ragheb, à écouter ce week-end :

Norah Jones est de retour avec un nouveau single, "Can you believe", juste avant sa tournée européenne qui débute le 5 juillet, avec un passage par la Belgique le 8 juillet dans le cadre du Festival de Jazz de Gand. Premier inédit depuis longtemps, cette balade piano-voix est probablement annonciateur d'un 9e album pour Norah Jones.

On poursuit avec le groupe canadien The Glorious sons qui a dévoilé cette semaine "Mercy Mercy", un nouveau single pop-rock, avec un côté extrêmement chaloupé. Brett Emmons, chanteur et compositeur, décrit ce nouveau titre comme une prière personnelle et introspective.

Epona est le projet solo d’Epona Guillaume, une Bruxelloise francophone et néerlandophone de 22 ans. D'abord engagée dans la comédie, elle peut déjà s'enorgueillir, malgré son jeune âge, d'un joli parcours. On la retrouve aujourd'hui avec "Naked Man (in the Forest)", deuxième single extrait d'un EP annoncé tout prochainement, "Help me I'm fine!".