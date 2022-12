Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Noel Gallagher, Zayn Malik et Jimi Hendrix, Gaz Coombes etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

On commence avec Gaz Coombes, le leader de Supergrass en solo, qui propose le single "Long Live the Strange" avant la sortie de l’album Turn The Car Around le 13 janvier prochain.

On s’attarde également sur cette très belle reprise de Zayn Malik, ex-One Direction, qui a choisi de reprendre le titre posthume de Jimi Hendrix, "Angel", tout en conservant la musique du morceau, pour célébrer les 80 ans qu’aurait eu l’artiste.

Côté belge, on retrouve Fowv, ce projet mené par Ulrich Schadeck qui nous propose le single "Pieces", tiré de son expérience personnelle. Notre chroniqueur Pierre Paulus l’avait d’ailleurs déjà reçu au début du mois de novembre dans le cadre de la séquence Génération 21.

Et on termine avec Noel Gallagher ! Alors que son frère, Liam, triomphe avec son troisième album solo C’Mon You Know et la tournée qui l’accompagne, c’est Noel Gallagher qui a annoncé son retour avec un premier single extrait de son album à paraître en 2023 : "Pretty Boy" :