Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Noel Gallagher, Maneskin, The National et Black Box Revelation

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Bonne nouvelle pour les fans de Noel Gallagher, Council Skies arrivera le 2 juin via Sour Mash Records. Pour accompagner cette annonce, c’est le single " Easy Now " qui vient d’être partagé, un titre où on croise psychédélisme, des chœurs et des nappes d’orgue.

The National sortira son 9e et nouvel album, First Two Page of Frankenstein, en avril prochain et se lancera dans une tournée. Le groupe présente maintenant l’extrait "Tropic Morning News". Ce dernier a été co-écrit avec Carin Besser, la femme du chanteur Matt Berninger.

The Black Box Revelation sera aussi de retour fin mars avec Poetic Rivals. Le duo belge a déjà sorti les singles "Losing A Friend" et "Mr. Big Mouth".

Et on découvre ce vendredi sur Classic 21 le tout dernier album de Maneskin, Rush !, sur lequel on a déjà pu entendre "Gossip" avec Tom Morello, "Supermodel", "Mammamia", "Kool Kids", "The Loneliest", "LA Fine" et maintenant le titre "Baby Said" :