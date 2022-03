Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Muse, Weezer, Arcade Fire, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Weezer nous a offert un premier titre, "A Little Bit Of Love", en avant-goût de l’EP Spring, qui marque le début du projet SZNZ. Arcade Fire est de retour après 6 ans avec "Lightning I, II" qui figurera sur l'album We prévu pour le 6 mai et côté belge, Mylene L. Chamblain nous arrive avec "Wise and Fool" sur l'album Body and Soul paru en début d'année.

La grande sortie de la semaine était sans nul doute "Compliance", le tout dernier Muse qui en a profité pour dévoiler le titre du prochain album, Will of the People, prévu pour le 26 août.

Dans une vidéo partagée un peu plus tôt, on pouvait lire : "'Compliance' évoque la promesse de sécurité et d’assurance que nous vendent des entités puissantes en période de vulnérabilité".