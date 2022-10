Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Maneskin, War on Drugs, Nickelback et Behind the Pines

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

On commence avec Nickelback et son deuxième single du futur album Get Rollin', "Those Days", une chanson qui rappelle les bons souvenirs des membres du groupe dans les années 80, ainsi que les films qu’ils regardaient et la musique qu’ils écoutaient, comme Prince, Motorhead et Guns N' Roses…

War on Drugs nous propose un bonus, "Ocean of Darkness" qui figure sur le coffret deluxe du dernier album, I Don’t Live Here Anymore.

Côté belge, Behind The Pines revient avec le single "Only Be a Fire".

Et après avoir sorti le single "Supermodel" cet été, les Italiens de Maneskin nous proposent aujourd’hui le titre "The Loneliest" :