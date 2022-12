Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Maneskin, Roger Waters, Iggy Pop, etc.

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21. Et cette fois-ci, on arrive en pleine ambiance des fêtes de fin d’année.

Maneskin a dévoilé la tracklist de son futur album Rush ! prévu pour le 20 janvier ainsi que le titre "LA Fine", chanté en italien. C’est sur Instagram que Maneskin a aussi dévoilé cette semaine les noms des titres qui figureront sur ce LP avec notamment la collaboration de Tom Morello sur "Gossip" et une chanson que les fans adorent, "Gasoline".

L’ex-Pink Floyd Roger Waters a partagé quelques titres enregistrés pendant le confinement en format digital. Cette collection de titres a été filmée et enregistrée chez lui entre 2020 et 2021. On retrouvera aussi sa version "Comfortably Numb 2022" captée lors de sa tournée This is not a Drill en Amérique du Nord.

Après 5 ans d’absence, le groupe belge Stereo Grand est de retour avec un single, "Look Back".

Et on termine avec Iggy Pop qui a dévoilé tout récemment le deuxième single de son prochain album Every Loser, annoncé pour le 6 janvier 2023. L’artiste nous a dévoilé ‘Strung Out Johnny’. Il fait suite au titre "Frenzy" et dépeint une vie d’addiction où des expériences innocentes peuvent devenir dangereuses : “First time you do it with a friend, second time you do it in a bed, third time you can’t get enough and a life gets all fucked up,” chante-t-il.