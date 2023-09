Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Måneskin, Duran Duran, Royal Blood et Thomas Frank Hopper

Dominique Ragheb nous propose quelques belles découvertes à écouter ce week-end :

On démarre avec Måneskin, qui a dévoilé son nouveau single " Honey (are u coming ?) ".

Peu de temps après la sortie du dernier album RUSH ! qui s’est hissé au sommet des hit-parades, le nouveau single "Honey (are u coming ?)" nous arrive plein de vitalité musicale, avec un riff de guitare puissant et un refrain rugissant et persuasif.

Duran Duran se prépare à l’arrivée d’Halloween avec un nouveau titre, "Danse Macabre", extrait du 16e album studio, qui sortira le 27 octobre. " Danse Macabre " a été inspiré par un show spécial d’Halloween que Duran Duran a donné à Las Vegas l’année dernière. L’album contient 13 chansons, dont trois nouveaux titres, quelques reprises dans le même thème et des versions réimaginées de certaines des chansons de Duran Duran.

Thomas Frank Hopper nous arrive avec un nouveau titre, "Dog in an Alley", annonciateur d’un nouvel album ; Paradize City, à paraître fin septembre et qui sera dévoilé en direct sur l’antenne de Classic 21, lors d’un showcase exclusif.

Et on termine avec Royal Blood, de retour avec un nouvel album, Back To The Water Below et notamment ce très beau titre, "The Firing Line", dont le duo nous a parlé au cours d’une interview exclusive à découvrir en images ici.