Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Louise Attaque, Ozzy Osbourne, SImple Minds,…

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

On commence avec Louise Attaque qui nous revient avec "Sortir de l’Ordinaire". Le groupe de Gaëtan Roussel s’apprête à fêter les 25 ans de son premier album culte et sera, pour l’occasion, en concert chez nous à Forest National l’année prochaine. Le groupe ne voulait pas revenir uniquement avec d’anciens titres sur scène et ils ont donc choisi de proposer de nouvelles compositions pour l'occasion.

Ozzy Osbourne sort aujourd’hui son album Patient Number 9 et proposait en ce début de semaine "Nothing Feels Right " en duo avec son guitariste et ami de longue date, Zakk Wylde. Ne manquez pas non plus ce soir la large séquence spéciale que Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart lui consacreront dans Classic 21 Metal dès 22h.

Iggy Pop s’est associé à Catherine Graindorge, violoniste, compositrice et actrice originaire de Bruxelles sur un EP de 4 titres. Intitulé The Dictator, l’album est orienté sur de la musique électronique avec des paroles récitées par la superbe voix d’Iggy Pop.

On termine avec le deuxième extrait du 18e album studio de Simple Minds, Direction Of The Heart. Intitulé "First You Jump", il fait suite à "Vision Thing", que vous avez déjà pu écouter sur Classic 21. Les paroles évoquent, selon un communiqué, "l’anxiété actuelle et la manière dont nous allons nous sortir de cela".

Tout comme pour le clip précédent, les images ont été tournées au Théâtre Ancien de Taormina en Sicile.