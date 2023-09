Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Les Rolling Stones, Teddy Swims, Robert Jon & the Wreck et Absynthe Minded

Dominique Ragheb nous propose quelques belles découvertes à écouter ce week-end :

On découvre Teddy Swims, un artiste de Géorgie qui mélange soul, R&B, hip-hop et pop. Il propose le single "Lose Control" qui préfigure un premier album, après plusieurs EP sortis depuis 2019.

Robert Jon & The Wreck, ce groupe américain de southern rock que nous avions déjà reçu sur Classic 21, nous arrive avec le single "Ride into the Light", plage titulaire d’un album qui sortira sur le tout nouveau label Journeyman Records du guitariste Joe Bonamassa. Le groupe sera d’ailleurs de passage au Spirit of 66 à Verviers ce lundi 11 septembre.

Absynthe Minded, groupe belge avec plus de 20 ans de carrière, vient de sortir un nouveau single, Jokes & Curses, un titre qui, selon le leader Bert Ostyn, évoque "le langage, la compréhension et la peur de l’incompréhension."

Et on termine avec LA nouveauté de la semaine, le titre "Angry" qui marque le grand retour des Rolling Stones avec un album de morceaux originaux, Hackney Diamonds, prévu pour le 20 octobre. Découvrez le compte-rendu de Laurent Rieppi qui était présent à la conférence de presse des Stones à Londres.