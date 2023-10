Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Lenny Kravitz, Vaya Con Dios, Sharko et Blackberry Smoke

Dominique Ragheb avait de belles nouveautés à vous proposer ce vendredi.

On commence avec deux groupes belges : Vaya Con Dios, d’une part qui revient après plus de neuf ans d’absence avec un tout nouveau single "Shade of Joy", né durant le confinement. L’album complet du groupe culte est attendu pour le 17 novembre prochain.

D’autre part, le groupe de David Bartholomé, Sharko, nous revient avec un titre en partie en français et avec un invité tout particulier puisqu’il s’agit de l’animateur du JT de la RTBF, François De Brigode.

Blackberry Smoke - d’Atlanta- a sorti un nouveau single, "Little Bit Crazy", et a annoncé une série de dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe. La tournée européenne débutera chez nous en Belgique à l’Ancienne Belgique, à Bruxelles, le 16 septembre.

Lenny Kravitz est nu et aime la vie dans le clip de son nouveau single "TK421". Selon le Rolling Stone magazine, ""TK421" est une explosion de funk rock à la Prince, où Lenny Kravitz vise l’extase pure et simple". Quant à la vidéo (réalisée par Tano Muino), que dire d’autre, si ce n’est qu’elle donne un aperçu de la routine matinale de Lenny Kravitz. Il se réveille, se douche, se brosse les dents, fume un petit quelque chose et danse sauvagement tout en étant totalement nu (ou juste enveloppé dans une serviette). Il finit par se rhabiller, puis s’éclate encore un peu avant de sortir de chez lui.