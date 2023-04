Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Kaiser Chiefs, Metallica, Samanta Fish, Annabel Lee et Bear's Den

Dominique Ragheb nous présente les nouveautés rock du week-end.

Le groupe Kaiser Chiefs a sorti "Jealousy", nouvel extrait du prochain album, dont on attend toujours le titre définitif. Il s’agira du huitième album pour le groupe britannique, et nous avions déjà pu découvrir "How 2 Dance", sorti en novembre dernier.

On découvre aussi le premier album collaboratif de Samantha Fish et Jesse Dayton, Death Wish Blues. Produit par Jon Spencer du Jon Spencer Blues Explosion, Death Wish Blues fusionne les sensibilités éclectiques des deux artistes dans une série de chansons à la fois émotionnellement puissantes et sauvagement "combustibles".

On découvre une nouvelle chanson du deuxième album du groupe belge Annabel Lee, Drift, avec "Dinosaur", la plage d'ouverture. Le groupe était d'ailleurs invité récemment chez Laurent Debeuf ce dans Classic 21 Underground pour présenter ce nouveau projet en live dans nos studios.

Le duo folk-pop Bear’s Den revient pour annoncer un nouvel EP First Loves, et un nouveau single chargé d’émotion "Evelyn".

Ce morceau parle de deux personnes qui tombent amoureuses de manières et de personnes très différentes. Evelyn réalise le pouvoir de l’amour maternel, tandis que son ami proche lutte contre un amour non partagé pour celle-ci.