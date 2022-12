Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : K’s Choice, Springclean et les Rolling Stones

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Pour marquer ses 30 ans de carrière, le groupe de Sam et Gert Bettens, K’s Choice, sort un tout nouveau single, "Time is a Parasite" avec un coffret vinyle exclusif et quelques concerts anniversaire avec Classic 21 !

Katie Gregson-MacLeod, singer-songwriter écossaise quant à elle sorti un EP de 5 titres, songs written for piano avec un ensemble à cordes de 12 musiciens et en a dévoilé un premier titre, "White Lies" co-écrit avec Matt Maltese.

Le groupe Springclean, que nous avons déjà reçu dans nos studios pour la Belgian Music Week cette année, nous revient avec un nouveau single, "I Don’t Say Much". Au micro de Marie-Amélie Mastin en février, Geoffrey Lesire, le chanteur, avait évoqué ses projets pour l’avenir et sa vision du concept d’album, qu’il ne voit pas comme une fin en soi. Il préfère davantage sortir des morceaux un par un comme des entités à part entière. Parmi ses influences, il cite des artistes folk-rock comme Jeff Buckley et Simon & Garfunkel.

Et puis c’est le retour en live des Rolling Stones, qui nous proposent GRRR Live !

Ce concert, qui a eu lieu en décembre 2012 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, a été diffusé à l’origine dans le cadre de l’événement The Rolling Stones : One More Shot. Il a maintenant été remixé et réédité dans cette nouvelle version, qui sortira sous la forme d’un vinyle triple-album et d’un CD double-album. GRRR Live ! sortira également en DVD et Blu-Ray.