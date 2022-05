Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Jonathan Jeremiah, The Sheepdogs, Dario Mars et James Bay

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Jonathan Jeremiah est de retour "Horsepower for the Streets", plage titulaire de son prochain album prévu pour le 9 septembre.

Les Canadiens de The Sheepdogs vont quant à eux sortir leur nouvel album Outta Sight le 3 juin et seront de retour chez nous en Belgique le 8 juin au Trix à Anvers.

Côté belge, Dario Mars nous propose "Trust Me", annonciateur d'un prochain album ! Sur sa page Facebook, le groupe a écrit : "C'est un réel plaisir de partager un extrait de cet album ou la voix diaboliquement sensuelle de Sandra Hagenaar, notre claviériste, vient ponctuer un voyage en Silver Ghost dans le Paris de 1970."

Et cette semaine, on découvre aussi le titre "One Life" issu de l'album Leap du chanteur anglais James Bay :