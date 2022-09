Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Jake Bugg, Blondie, Machiavel et Marcus King

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Au programme ce weekend, le dernier single "It’s True" de Jake Bugg. Il s’agit d’un inédit que l’artiste sort à l’occasion des 10 ans de son premier album sur lequel on retrouvait des hits tels que ‘Lightning Bolt’, ‘Two Fingers’et ‘Trouble Town’.

Sur le coffret Against the Odds : 1974 – 1982 de Blondie, on retrouve "x-offender (private stock single)", dont Dominique vous parle dans la séquence.

C’est désormais Kevin Cools qui prête sa voix au groupe Machiavel après l’intérim de Marc Ysaye suite à la mort de Mario Guccio en 2018 et cette semaine, on les retrouve avec un nouveau single issu du prochain album prévu pour le 16 septembre, "Soulrise".

Et on termine avec le bluesman Marcus King qui revient avec un nouvel album dont on a déjà pu découvrir les titres " Lie Lie Lie ", " Rescue Me ", " Blood on the Tracks " ou encore " Hard Working Man ". Voici maintenant "It’s Too Late" :