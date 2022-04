Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Jack Johnson, Jake Bugg, Fontaines D.C., etc

Dominique Ragheb vous présente chaque vendredi les sorties rock à découvrir sur Classic 21.

Et cette semaine, c’est Jack Johnson qui était à l’honneur avec son nouvel album Meet The Moonlight qui sortira le 24 juin prochain. Un premier single est d’ailleurs sorti cette semaine, "One Step Ahead". Il a été produit par Blake Mills et enregistré au studio Sound City de Los Angeles et Hawaï, au studio The Mango Tree.

Dominique nous propose aussi d’écouter un extrait de "Roman Holiday" présent sur Skinty Fia le 3e disque en 3 ans de Fontaines D.C., ainsi que "Seven Bridge Road" de Jake Bugg qui prévoit de sortir son prochain album, Saturday Night, Sunday Morning, le 20 août. Le group belge Bob Doug est lui aussi de retour avec le titre "Here We Go" sur l’album Mirage.