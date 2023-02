Les nouveautés du week-end sur Classic 21 : Ian Hunter, The Lathums, Marka et DeWolff

Voici les sorties rock à découvrir sur Classic 21 !

On commence par un trio 3 étoiles : Ian Hunter (souvenez-vous, on le retrouve notamment dans le groupe 60’s Mott The Hoople) est de retour avec un nouveau single sur lequel il accueille Ringo Starr à la batterie et Mike Campbell, le guitariste de Tom Petty à la guitare. Rien de surprenant dans cette nouveauté, juste un bon son qu’on a envie de vous partager et qui s’écoute avec encore plus de plaisir lorsqu’on est volant de sa voiture !

Direction Manchester maintenant pour faire plus ample connaissance avec The Lathums, un groupe indie/alternatif emmené par le chanteur/guitariste Alex Moore qui a sorti un premier album en 2021 qui atteint à l’époque le sommet des charts britanniques. On les retrouve avec leur dernier single intitulé " Struggle ".

Vous le savez, nous sommes depuis lundi en pleine Semaine de la Musique belge et donc, timing parfait pour Marka, qui a choisi de sortir son nouvel album composé de 13 titres aujourd’hui, 2 ans après son album Terminé Bonsoir. Vous connaissez déjà " Penelope Cruz " qui est diffusé régulièrement sur notre antenne. Il sort maintenant un autre extrait de cet album Voodoo Belge, qui vous rappellera le son typique de Johnny Cash, mais ici empreint d’humour, accompagné d’un clip qui replace le Marka actuel dans des films tournés lors de son enfance : " Un vieux rocker ".

Enfin, on a choisi de vous faire découvrir dans son intégralité un extrait de l’album Love, death & In Between du groupe DeWolff, qui sort également ce vendredi. Certains d’entre vous doivent déjà connaître ce groupe hollandais qui a déjà fait les premières parties de Deep Purple, Toto, des Black Crowes ou bien encore des Black Keys !

Voici " Night Train " qui ouvre l’album et qui mixe l’univers de Deep Purple avec de la soul et font de DeWolff un groupe qui se démarque…